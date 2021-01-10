10 янв. 2021 г., 13:26
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News Code: 84180467
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Объем экспорта катодной меди из Ирана составил $512 млн

Объем экспорта катодной меди из Ирана составил $512 млн

Тегеран, 17 ноября. ИРНА — За три квартала текущего иранского календарного года (начался 20 марта 2020 года) объем экспорта катодной меди из Ирана составил 80 тыс. тонн на сумму $419 млн.

По данным иранской таможни, средняя цена каждой тонны экспортируемой катодной меди составляла 6394 доллара.

Кроме того, согласно информации министерства промышленности, рудников и торговли Ирана объем производства катодной меди в стране за девять месяцев текущего года составил 192 тыс. тонн, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошедшего года.

По данным таможенной службы страны, за 8 месяцев текущего года Иран экспортировал $292,5 млн катодной меди в Китай, что составляет 6,6% иранского экспорта в эту страну.

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