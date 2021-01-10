Объем экспорта катодной меди из Ирана составил $512 млн

По данным иранской таможни, средняя цена каждой тонны экспортируемой катодной меди составляла 6394 доллара.

Кроме того, согласно информации министерства промышленности, рудников и торговли Ирана объем производства катодной меди в стране за девять месяцев текущего года составил 192 тыс. тонн, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошедшего года.

По данным таможенной службы страны, за 8 месяцев текущего года Иран экспортировал $292,5 млн катодной меди в Китай, что составляет 6,6% иранского экспорта в эту страну.