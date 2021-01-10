Иранская армия проводит учения сухопутных войск

"Учения пройдут с целью повышения уровня боеготовности сухопутных войск, а также поддержания и повышения обороноспособности подразделений, управляющих этими силами, путем ведения неравного боя на основе оперативной доктрины (с использованием сил на поле боя) в юго-восточных регионах страны и других частях Ирана", рассказал в воскресенье в интервью ИРНА Хейдари.

Командующий сухопутными войсками Ирана подчеркнул, что безопасность границ страны — наша красная линия, отметив, что сухопутные войска со всей своей мощью размещены на восточных, юго-восточных, западных, юго-западных и северо-западных границах и решительно защищают границы Исламской Республики.