Производство легковых автомобилей в Иране за три квартала текущего года выросло на 18,8%

Согласно официальной статистике, опубликованной Министерством промышленности, рудников и торговли Ирана за девять месяцев текущего года в стране было произведено 625 300 легковых автомобилей. Статистика показывает рост на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Статистика показывает, что за три квартала прошедшего года в стране было произведено 526 300 легковых автомобилей.

За этот период отечественными автопроизводителями было произведено 60 983 грузовых фургона, что на 18,5% больше, чем в прошлом году.

Согласно отчету, в секторе сельскохозяйственной техники отечественные заводы к концу октября выпустили 434 комбайна и 15 572 трактора, что выросло на 39,5% и 12,6% соответственно.