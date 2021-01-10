Ирану не важно, вернутся ли США в СВПД, заявил Галибаф

"Согласно статьям 36 и 37 СВПД, мы имеем право отказаться от выполнения своих обязательств перед лицом невыполнения обязательств другой стороной, поэтому мы твердо заявляем, что Иран выполнит свои обязательства, когда они также выполнят свои обязательства и отменят все санкции и против страны", сказал он на пленарном заседании парламента.

"По мнению иранского народа санкции будут отменены, когда мы можем продавать нашу нефть и использовать средство от продажи нефти через официальный банковский механизм для удовлетворения потребностей иранского народа, производителей и бизнесменов, а также нас для торговли в мире. В таком случаю Иран будет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД", сказал он отметив, что новому президенту США Джо Байдену нельзя доверять.