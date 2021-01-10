10 янв. 2021 г., 09:44
Journalist ID: 2177
News Code: 84179993
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Ирану не важно, вернутся ли США в СВПД, заявил Галибаф

Ирану не важно, вернутся ли США в СВПД, заявил Галибаф

Тегеран, 10 января. ИРНА — Ирану не важно, вернутся ли США в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), значение имеет лишь отмена санкций, заявил в субботу спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

"Согласно статьям 36 и 37 СВПД, мы имеем право отказаться от выполнения своих обязательств перед лицом невыполнения обязательств другой стороной, поэтому мы твердо заявляем, что Иран выполнит свои обязательства, когда они также выполнят свои обязательства и отменят все санкции и против страны", сказал он на пленарном заседании парламента.

"По мнению иранского народа санкции будут отменены, когда мы можем продавать нашу нефть и использовать средство от продажи нефти через официальный банковский механизм для удовлетворения потребностей иранского народа, производителей и бизнесменов, а также нас для торговли в мире. В таком случаю Иран будет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД", сказал он отметив, что новому президенту США Джо Байдену нельзя доверять.

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