9 янв. 2021 г., 17:15
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News Code: 84179564
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Команда из Ирана выиграла Немецкую шахматную лигу

Команда из Ирана выиграла Немецкую шахматную лигу

Тегеран, 9 января, ИРНА - Команда из Ирана выиграла Немецкую шахматную лигу с 142 очками.

Турнир German Chess League прошел онлайн с участием 10 сильных команд и 116 профессиональных игроков со всего мира.

Согласно этому отчету, шахматная команда провинции Ардебиль стала чемпионом этого турнира, набрав в общей сложности 142 очка.

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