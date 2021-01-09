Команда из Ирана выиграла Немецкую шахматную лигу

Тегеран, 9 января, ИРНА - Обзор статистики производительности в сталелитейном секторе за первые девять месяцев этого года показывает, что объем экспорта составил 5,6 млню тонн на сумму более двух млрд 179 млн. долларов, из которых 47% стоимости приходится на слитки (заготовки и блюмы).