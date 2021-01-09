Турнир German Chess League прошел онлайн с участием 10 сильных команд и 116 профессиональных игроков со всего мира.
Согласно этому отчету, шахматная команда провинции Ардебиль стала чемпионом этого турнира, набрав в общей сложности 142 очка.
Тегеран, 9 января, ИРНА - Команда из Ирана выиграла Немецкую шахматную лигу с 142 очками.
Турнир German Chess League прошел онлайн с участием 10 сильных команд и 116 профессиональных игроков со всего мира.
Согласно этому отчету, шахматная команда провинции Ардебиль стала чемпионом этого турнира, набрав в общей сложности 142 очка.
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