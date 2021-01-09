Иран занял 28-е место в мире по производству риса

«Согласно последним данным, опубликованным продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), ежегодно на 167 млн ​​гектаров производится около 510 миллионов тонн белого риса», - сказал он.

По его словам, «около 90% мирового риса производится и потребляется в Азии, и около 8% производимого риса ежегодно приходится на мировой торговый цикл».

«Китай, Индия, Индонезия, Бангладеш и Вьетнам являются крупнейшими производителями риса в мире», - сказал генеральный директор Управления зерновых и основных продуктов Министерства джихада сельского хозяйства.