9 янв. 2021 г., 16:58
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Призы американского и индийского фестивалей получил фильм «Голубая земля»

Призы американского и индийского фестивалей получил фильм «Голубая земля»

Тегеран, 9 января, ИРНА - Фильм «Голубая земля» режиссера Али Фахрмусави получил различные призы на 2 американских и индийских фестивалях.

Фильм «Голубая земля» получил приз Международного кинофестиваля Silver State в Лас-Вегасе, США, который прошел с 11 по 17 декабря.

Кинофестиваль Silver State проводится с целью поддержки независимых кинематографистов и предоставления возможностей для сотрудничества кинематографистов из разных стран.

Фильм также получил приз за лучший сценарий на Международном кинофестивале в Мумбаи, Индия.

Продолжая свое глобальное присутствие, «Голубая земля» пробилась на другие европейские и азиатские кинофестивали.

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