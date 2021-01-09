Призы американского и индийского фестивалей получил фильм «Голубая земля»

Фильм «Голубая земля» получил приз Международного кинофестиваля Silver State в Лас-Вегасе, США, который прошел с 11 по 17 декабря.

Кинофестиваль Silver State проводится с целью поддержки независимых кинематографистов и предоставления возможностей для сотрудничества кинематографистов из разных стран.

Фильм также получил приз за лучший сценарий на Международном кинофестивале в Мумбаи, Индия.

Продолжая свое глобальное присутствие, «Голубая земля» пробилась на другие европейские и азиатские кинофестивали.