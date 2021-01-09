Иранско-Кубинское геополитическое сотрудничество по производству вакцины от коронавируса

В субботу Киануш Джаханпур повторно опубликовал на своей странице в Twitter часть выступления председателя вашингтонского аналитического центра Майкла Шиффера.

«Неудивительно, что Куба и Иран разрабатывают вакцину от COVID-19», - цитировал он слова Майкл Шиффера. «Оба правительства подверглись суровым санкциям США, которые даже ограничили возможности для производства вакцин и доступа к ним», - отметил он.

Джаханпур сказал ИРНА на прошлой неделе, что уже предприняты шаги по совместному производству вакцины от коронавируса с дугой страной.

«Условием проведения в Иране клинических испытаний вакцины на людях в стране было совместное производство вакцины и передача технологии производства вакцины в Иран. Так, некоторые иностранные компании вели переговоры с Ираном по этому поводу», - добавил он.

«В настоящее время только один из старейших и известных кубинских институтов в области производства вакцин, который много лет сотрудничал с Институтом Пастора в Иране в области производства вакцин на той же платформе и области сотрудничества с той же технологией вела переговоры», - продолжил он.

Верховный лидер исламской революции в пятницу в телевизионном выступлении запретил импорт вакцины из США и Великобритании.