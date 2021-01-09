9 янв. 2021 г., 13:36
Journalist ID: 2388
News Code: 84179231
0 Persons

Стоимость экспорта стали из Ирана превысила 2,1 млрд долларов

Стоимость экспорта стали из Ирана превысила 2,1 млрд долларов

Тегеран, 9 января, ИРНА - Обзор статистики производительности в сталелитейном секторе за первые девять месяцев этого года показывает, что объем экспорта составил 5,6 млню тонн на сумму более двух млрд 179 млн. долларов, из которых 47% стоимости приходится на слитки (заготовки и блюмы).

Согласно иранской таможенной статистике, в декабре было экспортировано 839 тысяч тонн стали на сумму 354 млн. долларов.

Изучение стоимости экспорта стали за первые девять месяцев этого года показывает, что на слитки (заготовки и блюмы) с долей 47% в указанный период приходилась самая большая доля экспорта, а затем на слитки (слябы) приходилось около 27%.

Статистика также показывает, что экспорт 597 тысяч тонн арматуры увеличился на 253,4 млн. долларов, что по объему и стоимости, соответственно, попробовал 11 и 12-процентный рост.

Your Comment

You are replying to: .
8 + 1 =