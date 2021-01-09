«Солнышко» попал в список претендентов на Оскар 2021 года

93-я церемония вручения премии Оскар, организованная Академией кинематографических искусств и наук, будет выбирать лучшие фильмы, показанные с 1 января 2020 года по 28 февраля 2021 года. Церемония вручения премии Оскар 2021 года состоится 25 апреля в Dolby Hollywood Theater.

По мере приближения Оскара 2021 года База данных Variety Information ежегодно прогнозирует победителей этой премии в различных категориях и при этом поместил фильм Маджида Маджиди «Солнышко» в список первых победителей Международного кинематографического Оскара от имени иранского кинематографа.