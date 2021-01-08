Зариф: те, кто поддался Трампу, теперь критикует его

"Те, кто поддавался беззаконным издевательствам Трампа в течение 4 лет — чтобы защитить свою кожу за счет наших людей — теперь осуждает его нападение на верховенство закона. Но все же попытайтесь использовать его экономический терроризм против Ирана в качестве рычага. Если у вас не получается вырастить позвоночник, проявите предусмотрительность - ради вас самих", написал Зариф в своем Twitter.

Ранее в четверг Зариф написал в своем Twitter, что неконтролируемые полномочия президента США Дональда Трампа начать ядерную войну вызывают беспокойство.

"Президент-мошенник, который стремясь отомстить своему собственному народу, причинял зло нашему народу и другим за последние 4 года. Что беспокоит, так это то, что один и тот же человек имеет неограниченную власть начать ядерную войну. Это причина беспокойства для всего международного сообщества", добавил Зариф.