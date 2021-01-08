8 янв. 2021 г., 15:22
Journalist ID: 2177
News Code: 84178308
0 Persons

СМИ: футболист "Зенита" Азмун может перейти в дортмундскую "Боруссию"

СМИ: футболист "Зенита" Азмун может перейти в дортмундскую "Боруссию"

Москва, 8 января. ИРНА — Немецкий футбольный клуб "Боруссия" из Дортмунда заинтересован в услугах иранского нападающего российского "Зенита" Сердара Азмуна. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Tuttomercatoweb.

По информации источника, руководство "Зенита" требует за переход 26-летнего иранца €20 млн.

Азмун выступает за "Зенит" с февраля 2019 года, став за этот период двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России. В текущем сезоне он провел за клуб из Санкт-Петербурга 20 матчей в разных турнирах, забив 11 голов и отдав пять голевых передач.

Также Азмун играл за казанский "Рубин" и "Ростов", с которым стал серебряным призером чемпионата России. За сборную Ирана нападающий сыграл 48 матчей, забив 31 гол.

Your Comment

You are replying to: .
5 + 3 =