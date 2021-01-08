8 янв. 2021 г., 14:24
Journalist ID: 2177
News Code: 84178266
0 Persons

КСИР сообщил об открытии подземной ракетной базы в Персидском заливе

КСИР сообщил об открытии подземной ракетной базы в Персидском заливе

Тегеран, 8 января. ИРНА — Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана сообщил об открытии подземной ракетной базы на побережье Персидского залива.

На церемонии открытия новой ракетной базы присутствовал главнокомандующий КСИР Хосейн Салами, а также командующий военно-морскими силами КСИР Алиреза Тангсири.

"В комплексе размещены высокоточные, с "очень большой разрушительной силой" ракеты с дальностью действия в сотни километров, способные преодолевать средства радиоэлектронной защиты", сказал Салами.

"Наши враги не принимают силу нашей логики, но полагаются на логику силы, поэтому, чтобы избежать навязывания гегемонистской воли и их плана, у нас нет другого пути, кроме как усилить оборонительную и наступательную сдерживающую силу", добавил он.

Your Comment

You are replying to: .
3 + 1 =