Иранец признан лучшим вратарем Азии

Ранее официальный сайт Азиатской футбольной конфедерации попросил своих пользователей проголосовать за лучшего голкипера Лиги чемпионов Азии в 2020 году.

По итогам голосования Хамед Лак был признан лучшим вратарем Лиги чемпионов Азии. Лак получил 86 процентов голосов. Джоан Сохук из "Ульсан Хёндэ" с 7,26% и Брэд Джонс из Ан-Наср с 4,39% заняли второе и третье места соответственно.

19 декабря Иранский футбольный клуб «Персеполис» уступил южнокорейскому футбольному клубу «Ульсан Хёндэ» в финале Лиги Чемпионов Азиатской футбольной конфедерации.

Иранский "Персеполис" в финале Лиги чемпионов АФК уступил "Ульсан Хёндэ" - 2:1.

Победу корейцам принесли два пенальти, после которых забил 33-летний бразилец Жуниор Негао (45+4, 55). Единственный мяч для ФК "Персеполис" забил Мехди Абди (45).