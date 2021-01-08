Верховный лидер призвал запад прекратить незаконные санкции против Ирана

"Санкции — это преступление и предательство против иранского народа, которые должны быть отменены", сказал аятолла Хаменеи во время телевизионного выступления по случаю годовщины известного восстания жителей города Кум 19 дэя 1356 года по иранскому календарю (9 января 1978 года).

Верховный лидер добавил, что Ирану не важно, вернутся ли США в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), значение имеет отмена санкций. "Мы не настаиваем на том, чтобы (США) вернулись в СВПД, не спешим с этим. Это не наше дело, вернутся ли США в СВПД. Нашим требованием является отмена санкций. Это право, полученное иранским народом", сказал лидер.

При этом он добавил, что возврат Вашингтона в ядерную сделку будет иметь смысл только при отмене санкций.

"Вы ведь видели, что произошло в США. Это – их демократия и позор на выборах. Сегодня над Америкой и американскими ценностями насмехаются даже друзья США", отметил аятолла Хаменеи.

"Штаты видят свою пользу в дестабилизации региона. Они сами открыто об этом заявляют. В 2009 году они попытались развязать гражданскую войну в Иране, но Бог обернул эту напасть против них самих в 2021 году. Дело дошло до того, что конгрессменов выводили через тайные тоннели", сказал лидер.