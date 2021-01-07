7 янв. 2021 г., 17:34
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Исторические петроглифы «Тимре» будут внесены в список ЮНЕСКО

Исторические петроглифы «Тимре» будут внесены в список ЮНЕСКО

Тегеран, 7 января, ИРНА - Начальник управления культурного наследия, туризма и ремесел города Хомеин Али Машхади сказал, что дело глобальной регистрации петроглифов «Тимре» сформировано, и сейчас серьезно выполняются дальнейшие шаги по внесению этого ценного произведения в ЮНЕСКО.

«Решение внесение петроглифов «Тимре» в список ЮНЕСКО было принято на недавней встрече с главой Департамента культурного наследия, туризма и ремесел Голпаегана, и ожидается, что провинции Маркази и Исфахан будут сотрудничать в этом отношении», - сказал он.

По его словам, в связи с широким спектром этих исторических петроглифов и большим количеством этих исторических объектов, которые расположены между соседними провинциями Исфахан, Маркази и Лорестан, взаимодействие и сотрудничество подразделений по охране этих провинций в защите этих ценных произведений имеет большое значение.

Исторические петроглифы «Тимре» показывают древнюю историю и искусство региона Тимре в провинции Исфахан и в некоторой степени в Маркази и показывают следы человеческой жизни на протяжении тысячелетий. Горные районы и множество долин вокруг Голпаегана показывают древние места обитания Ирана.

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