Политик: недавние события в США - это неизменное лицо американской системы

То, что мы видели за последние два месяца после президентских выборов в США, является частью «отретушированного» лица американской системы, которое стало более заметным за последние четыре года с тех пор, как администрация Трампа пришла к власти», - написал он в Tiwtter.

«Вопрос о фальсификации выборов, уличных беспорядков и нападений на Конгресс, сорвавших официальную сессию Конгресса, является одним из внутренних наследий Трампа. За последние четыре года деструктивная и ошибочная политика администрации Трампа, помимо дальнейшего упадка Соединенных Штатов, вызвала небезопасность и политическую и экономическую нестабильность в мире», - добавил он.

По данным ТАСС, сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались 6 января в здание Конгресса в Вашингтоне, где обе палаты должны были утвердить итоги выборов, которые глава государства проиграл. Им удалось проникнуть не только в зал заседаний Сената, но и в кабинеты отдельных законодателей, в том числе председателя Палаты представителей Нэнси Пелоси.