7 янв. 2021 г., 14:41
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Моряки южнокорейского задержанного судна назвали хорошим поведение Ирана

Моряки южнокорейского задержанного судна назвали хорошим поведение Ирана

Тегеран, 7 января, ИРНА – Моряки задержанного судна в полном здравии, и Иран вел себя хорошо с ними. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Южной Кореи Чой Джонг-кун, указав на встречу сотрудников посольства страны с моряками в Тегеране.

"Посольство Южной Кореи в Иране в среду направило трех сотрудников на встречу с моряком задержанного судна и стало известным, что все 20 членов экипажа в безопасности и хорошей ситуации", Джонг-кун в своем брифинге в Сеуле, передает Йонхап.
Он заверил, что посол Южной Кореи в Тегеране Рю Чон-Хён также отельно говорил по телефону с моряками, и подтвердил, что они в безопасности.
По его словам, Южная Корея прилагает многосторонние усилия для освобождения задержанного судна.
4 января ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) сообщили о задержании южнокорейского судна Hankuk Chemi в Персидском заливе из-за загрязнения воды нефтью. Судно перевозило 7,2 тысячи тонн этанола и направлялось из порта Эль-Джубайль в Саудовской Аравии в Южную Корею.
Йонхап также в четверг утром сообщил, что дипломатическая делегация из Южной Кореи сегодня приедет в Иран, чтобы провести переговоры для освобождения задержанного судна.

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