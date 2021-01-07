Моряки южнокорейского задержанного судна назвали хорошим поведение Ирана

"Посольство Южной Кореи в Иране в среду направило трех сотрудников на встречу с моряком задержанного судна и стало известным, что все 20 членов экипажа в безопасности и хорошей ситуации", Джонг-кун в своем брифинге в Сеуле, передает Йонхап.

Он заверил, что посол Южной Кореи в Тегеране Рю Чон-Хён также отельно говорил по телефону с моряками, и подтвердил, что они в безопасности.

По его словам, Южная Корея прилагает многосторонние усилия для освобождения задержанного судна.

4 января ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) сообщили о задержании южнокорейского судна Hankuk Chemi в Персидском заливе из-за загрязнения воды нефтью. Судно перевозило 7,2 тысячи тонн этанола и направлялось из порта Эль-Джубайль в Саудовской Аравии в Южную Корею.

Йонхап также в четверг утром сообщил, что дипломатическая делегация из Южной Кореи сегодня приедет в Иран, чтобы провести переговоры для освобождения задержанного судна.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

