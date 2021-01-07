Недавние события в США показали слабость западной демократии, заявил Рухани

"Мы видели, что в этих странах, к сожалению, несмотря на прогресс науки и технологий, у популизма есть большой потенциал", заявил глава иранского правительства, отреагируя на недавние события в Вашингтоне.

Сторонники Дональда Трампа вчера ночью ворвались в Капитолий, а затем — в зал сената в Вашингтоне, где проходили заседания, на которых должны были утвердить итоги выборов главы государства. В результате столкновений 4 человека погибли.

"Мы видели, что как человек-популист (Трамп – ред.) сделал со своей страной за эти 4 года и поставил под сомнение честь и достоинство США, и какие большие удары этот человек нанес нашему региону, Палестине, Сирии и Йемену", отметил Рухани.

Он добавил, что когда нездоровый человек приходит к власти, он создает много проблем для своей страны и мира. "Я надеюсь, что это станет уроком для всего мира, а также для следующих правителей Белого дома", продолжил глава иранской администрации.

«Те, кто придет к власти в Белом доме спустя две недели, должны исправить ситуацию и вернуть великий американский народ на свое истинное место», - сказал он. "Они должны вернуться к условиям, которые должны быть у международного сообщества, а именно к разуму и закону", подчеркнул Рухани.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

