Рухани открыл 3 крупных проекта в Иране

Иранский президент сегодня открыл такие проекты, как вакцина против ящура, вакцина от острого птичьего гриппа, многофункциональная промышленная гамма-радиационная система и 2 инновационных компании в провинциях Альборз, Фарс и Хорасан Резави.

Вакцина против ящура является одной из наиболее важных и стратегических вакцин в области животноводства, которая была разработана в провинции Альборз иранскими экспертами.

Проект производства вакцины от острого птичьего гриппа как одна из важнейших вакцин в сфере птиц также сегодня был введен в эксплуатацию в одном из иранских инновационных предприятий.

Рухани сегодня также открыл две инновационных комапании в провинциях Фарс и Хорасан Резави. За последние годы число инновационных компаний увеличиваются в стране.

С открытием указанных проектов более 7000 рабочих мест будут созданы в Иране.

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