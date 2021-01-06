6 янв. 2021 г., 19:04
Journalist ID: 2177
News Code: 84176719
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Тегеран не приемлет никакого вмешательства в его оборонительную политику

Тегеран не приемлет никакого вмешательства в его оборонительную политику

Тегеран, 6 января. ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил в среду, что Иран не приемлет никакого вмешательства в его оборонительную политику.

В ответ на заявление Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Хатибзаде отметил, что Иран всегда придерживался международного права и своих обязательств.

Он также отметил, что Иран не потерпит никакого вмешательства в свою ядерную, ракетную, военную политику и политику сдерживания.

Хатибзаде назвал обвинения ССАГПЗ безосновательными, добавив, что эти обвинения являются результатом отсутствия регионального и межрегионального понимания, недовольства, а также политического давления саудовского режима на Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

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