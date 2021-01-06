6 янв. 2021 г., 18:56
Journalist ID: 2177
News Code: 84176707
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В Иране впервые испытали собственный стелс-беспилотник

В Иране впервые испытали собственный стелс-беспилотник

Тегеран, 6 января. ИРНА — Иранская армия впервые испытала отечественный беспилотник-самоубийцу "Араш" с применением технологии "стелс" в ходе крупномасштабных боевых учений беспилотных летательных аппаратов.

На крупных совместных учениях армии Ирана с задействованием сотен беспилотников сухопутных сил, сил противовоздушной обороны, военно-воздушных и морских сил армии, которые начались во вторник также успешно испытали беспилотники вертикального взлета, способные нести легкие бомбы, а также другие  беспилотники-камикадзе с дальним радиусом действия во время военных учений.

Учения прошли во вторник и в среду в провинции Семнан в восточной части страны, на различных заставах на границе Ирана.

В ходе учений были использованы дроны иранского производства, собранные для осуществления боевых задач, разведки, а также дроны-камикадзе.

Кроме того, во время учений беспилотники-самоубийцы иранской армии успешно поразили условного противника  на расстоянии 1400 км от побережья Макрана.

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