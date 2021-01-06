6 янв. 2021 г., 15:43
Journalist ID: 2177
News Code: 84176462
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Американцев надо изгнать из региона, заявил Каани

Американцев надо изгнать из региона, заявил Каани

Тегеран, 6 января. ИРНА — Командующий подразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана «Кудс» бригадный генерал Исмаил Каани заявил, что гегемония высокомерия должна быть сломлена, а Соединенные Штаты изгнаны из региона.

"Ученики школы Хадж Касим изгонят американцев из этого района", сказал Каани на церемонии по случаю годовщины убийства бывшего командующего подразделением Корпуса стражей исламской революции Ирана «Кудс» генерала Касема Сулеймани в городе Керман.

Он отметил, что те, кто убил генерала Сулеймани не смогут жить в комфорте после совершения этого преступления.

Напомним, генерал Сулеймани был убит 3 января 2020 года в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде. Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

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