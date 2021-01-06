Иран призвал МАГАТЭ принять меры в связи со "скрытой ядерной программой" Израиля

Гарибабади сообщил в среду журналистам, что в своем письме он также призвал государства-члены Договора о нераспространении ядерного оружия поднять этот вопрос на Совете управляющих МАГАТЭ и на Генеральной конференции.

"В письме генеральный директор МАГАТЭ призван сыграть неотложную и важную роль в этом отношении и должен прямо призвать израильский режим немедленно и безоговорочно присоединиться к ДНЯО, в качестве страны, не обладающего ядерным оружием, и представить доступ МАГАТЭ ко всем своим ядерным объектам", указал он.

"Разве продолжающееся молчание по поводу израильской ядерной программы и политики несоблюдения не посылает негативный сигнал членам Договора о нераспространении ядерного оружия о том, что «членство в договоре равносильно принятию самого строгого надзора и контроля и не быть его членом значит избавиться от всяких обязательств и критики и даже получить вознаграждение?", резюмировал Гариб-Абади.