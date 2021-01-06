Глава минобороны заявил о доказательствах причастности сионистского режима к убийству иранского ученого-ядерщика

Иранский министр обороны в послании своим коллегам по случаю убийства Мохсена Фахризаде заявил о научных и исследовательских достижениях иранского ученого-ядерщика в частности в производстве техники в борьбе с коронавирусом, и призвал международное сообщество перестать политику двойных стандартов по правительственному терроризму и осудить этот нелегальный и преступный акт.

Говоря об истории вмешательства разведки сионистского режима в убийстве иранских ученых, генерал Хатами заявил о наличии серьезных доказательств о причастности сионистского режима к убийству иранского ученого-ядерщика.

Он назвал молчание в отношении данного убийства фактором повторения таких действий и опасности мира.

По его словам, Иран оставляет за собой право решительно ответить на этот акт.

Напомним, замглавы Минобороны Ирана, глава организации исследований и инноваций при министерстве обороны Мохсен Фахризаде в пятницу 27 ноября был убит в результате террористической операции в провинции Тегеран.