Глава минобороны заявил о доказательствах причастности сионистского режима к убийству иранского ученого-ядерщика

Иранский министр обороны в послании своим коллегам по случаю убийства Мохсена Фахризаде заявил о научных и исследовательских достижениях иранского ученого-ядерщика в частности в производстве техники в борьбе с коронавирусом, и призвал международное сообщество перестать политику двойных стандартов по правительственному терроризму и осудить этот нелегальный и преступный акт.
Говоря об истории вмешательства разведки сионистского режима в убийстве иранских ученых, генерал Хатами заявил о наличии серьезных доказательств о причастности сионистского режима к убийству иранского ученого-ядерщика.
Он назвал молчание в отношении данного убийства фактором повторения таких действий и опасности мира.
По его словам, Иран оставляет за собой право решительно ответить на этот акт.
Напомним, замглавы Минобороны Ирана, глава организации исследований и инноваций при министерстве обороны Мохсен Фахризаде в пятницу 27 ноября был убит в результате террористической операции в провинции Тегеран.
Тегеран, 6 января, ИРНА – Есть серьезные доказательства о причастности сионистского режима к убийству иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, заявил министр обороны ИРИ генерал Амир Хатами в послании своим коллегам в более 60 стран мира.
Иранский министр обороны в послании своим коллегам по случаю убийства Мохсена Фахризаде заявил о научных и исследовательских достижениях иранского ученого-ядерщика в частности в производстве техники в борьбе с коронавирусом, и призвал международное сообщество перестать политику двойных стандартов по правительственному терроризму и осудить этот нелегальный и преступный акт.
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