Иранский народ не поклонится США, заявил Рухани

«Новая администрация США придет к власти спустя две недели, и если она будет выполнять свои обязательства, тогда мы также будем реализовать все свои обязательства», отметил он на заседании кабинета министров.

«Но если они (американские власти – ред.) не будут выполнять свои обязательства, мы не идем на поклон к ним», подчеркнул он.

Он добавил, что Иран будет приветствовать акт США, если они прекратят свои нелегальные действия и вернут к реализации своих обязательств.

«Проявив стойкость, сопротивление, настойчивость, терпение и единство, иранский народ смог победить мир в 3 важных исторических момента: Исламская революция, 8-летняя навязанная Ирану война, а также экономическая война после трех лет», отметил иранский президент.

Рухани заключил, что победа иранского народа будет продолжаться.