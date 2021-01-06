В Иране началась вторая стадия испытаний собственной вакцины от COVID-19

Глава центра клинических испытаний Тегеранского медицинского университета Хамед Хоссейни заявил, что иранская вакцина от коронавируса, получившая название "Ково-Иран", была испытана на 4 новых добровольца.

По его словам, один человек 4 января и 3 остальных добровольцев 5 января получили иранскую вакцину в ходе второй стадии первой фазы испытаний.

«Добровольцы, получившие вакцину от коронавируса, чувствуют себя хорошо», отметил он, добавив, после анализа результатов 7 добровольцев, получившие вакцину до следующей недели, 7 новых добровольцев будут получать вакцину.

Планируется, что во время первой фазы испытаний препарат смогут получить 56 человек. При этом около 65 тыс. человек выразили желание стать добровольцами и принять участие в испытаниях вакцины.

29 декабря в Иране началась первая стадия испытания иранской вакцины от коронавируса на добровольцев в присутствии министра здравоохранения Саида Намаки и вице-президента по научным вопросам Сурену Саттари.