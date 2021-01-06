6 янв. 2021 г., 13:15
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News Code: 84176159
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Верховный лидер выступит с телеобращением по случаю восстания 19 дэя

Верховный лидер выступит с телеобращением по случаю восстания 19 дэя

Тегеран, 6 января. ИРНА — Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи в пятницу, 8 января выступит с телеобращением к исламскому миру.

Оно приручено к годовщине известного восстания жителей города Кум 19 дэя 1356 года по иранскому календарю (9 января 1978 года).

В пятницу, 8 января по случаю годовщины восстания жителей города Кум в 1978 году, Верховный лидер исламской революции выступит в прямом эфире с речью перед иранским народом.

Трансляция телеобращения великого лидера исламской революции аятоллы Хаменеи начнется в 11:00 часов (10:30 мск) по национальному телевидению, на портале Khamenei.ir и аккаунтах этого портала в Instagram и Twitter.

9 января 1978 года население Кума вышло на улицы в знак протеста после публикации в газете "Эттелаат" оскорбительную статью против имама Хомейни. В результате столкновений армии шахского режима с протестующими, погибли и получили ранения многие мирные граждане.

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