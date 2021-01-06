Иранские дроны способны поражать цели в радиусе до 2 тыс. км

Тегеран, 6 января, ИРНА – Дроны иранской армии способны поражать цели в радиусе до 2000 км. Об этом сообщил представитель военных учений иранской Армии контр-адмирал Махмуд Мусави.

Первые крупные совместные учения армии Ирана с задействованием сотен беспилотников сухопутных сил, сил противовоздушной обороны, военно-воздушных и морских сил армии начались во вторник в провинции Семнан в восточной части страны, и продлятся два дня.

«Сегодня армия Ирана может резко ответить на любую агрессию со стороны врагов благодаря разным видам дронов дальнего радиуса», заявил контр-адмирал Мусави.

По его словам, во второй день крупных совместных учений армии БПЛА «Карар» сил ПВО успешно перехватил и уничтожил враждебные цели.

Карар" способен перемещаться на большие расстояния на высокой скорости, может использоваться для сбора разведывательной информации, а также способен нести боевые ракеты для осуществления бомбардировок по наземным целям.

Стрельба по БПЛА с использованием артиллерийских боеприпасов и уничтожение вражеских воздушных целей также сделаны в армейских учениях. Надводные цели и позиции противника уничтожены успешно беспилотными летательными аппаратами «Карар», оснащенными авиабомбами МК-82 (вес 500 фунтов).