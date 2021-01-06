Постпред Ирана: все шаги, идущие в разрез с ядерной сделкой обратимы

"В то время как Иран возобновил обогащение урана до 20%, мы повторили, что все ядерные шаги Тегерана обратимы после полного выполнения всеми участниками (ядерной сделки) своих обязательств по СВПД", написал дипломат в своем Twitter.

Он добавил, что для устранения негативных последствий незаконных санкций США главным приоритетом иранского правительства является использование внутренних возможностей.

Ранее в понедельник министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в соответствии с постановлением парламента Иран возобновил обогащение урана до 20%. "Мы возобновили обогащение урана до 20%, как это предписано нашим парламентом. МАГАТЭ было должным образом уведомлено", написал Зариф в своем Twitter.

В субботу глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи сообщил, что Иран направил письмо Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) о намерении начать обогащение урана до 20%, отметив, что для этого ОАЭИ ждет распоряжения президента Рухани.