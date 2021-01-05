Садовый особняк Нешат Лар - очаровательная коллекция эпохи Сефевидов

Площадь сада Нешат составляет около 14 500 квадратных метров. Главное садовое здание построено на трех этажах, включая подвал. На северной стороне сада Нешат находится здание дворца, которое, вероятно, было построено в то же время.

В старом городе Лар, рядом с высохшей рекой, на северной стороне моста Аббаси, есть очаровательный сад. Этот особняк расположен посреди сада под названием Нешат. Особняк Нешат имеет два этажа разных построек и подвал.

Рядом с садом особняка находится баня с серповидной крышей, спиральными каменными колоннами. В саду Нешат Лар создан исторический музей, который могут посетить туристы.