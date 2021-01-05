5 янв. 2021 г., 19:34
Journalist ID: 2388
News Code: 84175297
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50-й Международный кинофестиваль Рошд приветствовали 110 стран

50-й Международный кинофестиваль Рошд приветствовали 110 стран

Тегеран, 5 января, ИРНА - Секретарь 50-го Международного кинофестиваля «Рошд» Саид Бадии сказал, что этот период фестиваля приветствовали многие режиссеры и продюсеры из разных стран мира, а по имеющейся статистике фильмы были получены из 110 стран.

«В то время, когда мы имели дело со множеством ограничений и проблем из-за вспышки коронавируса, несмотря на прогнозы, многие режиссеры и продюсеры приветствовали кинофестиваль и по имеющейся статистике фильмы были получены из 110 стран», - отметил он.

«По данным секретариата 50-го кинофестиваля «Рошд», в этом году работы на кинофестиваль представили из Индии, Италии, США, Бразилии, Испании, Турции, Франции, Великобритании, Португалии, России и 100 других стран соответственно. Согласно этой статистике, наибольшее количество работ было получено из Индии с 387 фильмами, а наименьшее количество работ было получено с одним фильмом из Доминиканской Республики», - добавил он.

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