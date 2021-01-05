5 янв. 2021 г., 19:07
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News Code: 84175263
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Иранское кино получило три награды из Италии и Китая

Иранское кино получило три награды из Италии и Китая

Тегеран, 5 января, ИРНА - Два иранских короткометражных фильма получили три награды на итальянских и китайских фестивалях.

Короткометражный фильм «лучше, чем Нил Армстронг» получил награду за лучший фильм и за лучшую режиссуру на шестом фестивале Via Dei Corti в Италии в его последнем международном показе.

Фестиваль, который ежегодно проводится в ноябре в Катании, Италия, был отложен на месяц в этом году из-за коронавируса.

Короткометражный фильм «Zen», снятый Мохаммедом-Резой Голпуром, был также признан лучшим короткометражным драматическим фильмом на 11-м Китайском международном фестивале короткометражных фильмов.

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