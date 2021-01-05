Иранское кино получило три награды из Италии и Китая

Короткометражный фильм «лучше, чем Нил Армстронг» получил награду за лучший фильм и за лучшую режиссуру на шестом фестивале Via Dei Corti в Италии в его последнем международном показе.

Фестиваль, который ежегодно проводится в ноябре в Катании, Италия, был отложен на месяц в этом году из-за коронавируса.

Короткометражный фильм «Zen», снятый Мохаммедом-Резой Голпуром, был также признан лучшим короткометражным драматическим фильмом на 11-м Китайском международном фестивале короткометражных фильмов.