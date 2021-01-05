Российский политик: Иран не нарушает международные обязательства, обогащаясь урана на 20%

«Это обогащение не означает нарушения обязательств, и Тегеран предпринимает действия в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) для решения вопросов, связанных с ядерной программой Ирана», - сказал он.

«Это действие предусмотрено в СВПД, и когда Иран видит невыполнение международных обязательств Соединенных Штатов и западных сторон, он вынужден действовать в рамках своих нужд и в соответствии со своими национальными интересами», - отметил он.

По словам Матусова, «чтобы ожидать от Ирана выполнения всех своих обязательств по резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, другие стороны должны сделать то же самое».

Ранее «представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди объявил о добыче 20-процентного урана на объекте Фордо в рамках стратегического шага по отмене санкций».