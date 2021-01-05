Эксперт: начало 20-процентного обогащения - сигнал Байдену

В интервью ИРНА во вторник Питер Дженкинс повторил заявление Европейского союза о возобновлении 20-процентного обогащения урана, которое было остановлено в 2013 году, с использованием более совершенных центрифуг, чем те, которые были до подписания ядерной сделки. Используемый объект в Фордо вызывает озабоченность у западных стран.

«Но, как сказал министр иностранных дел Ирана, если США вернутся в ядерную сделку, это будет действия полностью обратимые. С этой точки зрения имеет смысл интерпретировать это как дипломатическое послание, а не подготовку к хранению обогащенного урана для ядерного оружия», добавил эксперт.

Ранее представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди объявил о добыче 20-процентного урана на объекте Фордо в рамках стратегического шага по отмене санкций.