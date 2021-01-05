Эксперт: повышение уровня обогащения урана - ответ Ирана на нарушения договора

В интервью ИРНА по поводу начала обогащения урана до 20 процентов в Иране, Сидоров сказал: «Эти действия Тегерана были предсказуемыми».

«Иран терпел 2 года, и это было в то время, когда западные стороны не выполнили свои обязательства в рамках ядреной сделки, но, как мы знаем, терпение ограничено, и теперь Иран отреагировал на нарушение договора», - отметил он.

Ранее представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди объявил о добыче 20-процентного урана на объекте Фордо в рамках стратегического шага по отмене санкций.