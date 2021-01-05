5 янв. 2021 г., 18:18
Journalist ID: 2388
News Code: 84175203
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Эксперт: повышение уровня обогащения урана - ответ Ирана на нарушения договора

Эксперт: повышение уровня обогащения урана - ответ Ирана на нарушения договора

Тегеран, 5 января, ИРНА - Декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров, заявил, что повышение уровня обогащения урана в Иране до 20% является ответом Тегерана на неоднократные нарушения ядреной сделки Западом.

В интервью ИРНА по поводу начала обогащения урана до 20 процентов в Иране, Сидоров сказал: «Эти действия Тегерана были предсказуемыми».

«Иран терпел 2 года, и это было в то время, когда западные стороны не выполнили свои обязательства в рамках ядреной сделки, но, как мы знаем, терпение ограничено, и теперь Иран отреагировал на нарушение договора», - отметил он.

Ранее представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди объявил о добыче 20-процентного урана на объекте Фордо в рамках стратегического шага по отмене санкций.

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