5 янв. 2021 г., 17:54
Journalist ID: 2388
News Code: 84175170
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В Иране призвали граждан, пострадавших от действий США, подать иск в суды

В Иране призвали граждан, пострадавших от действий США, подать иск в суды

Тегеран, 5 января, ИРНА - Представитель иранской судебной системы Голамхосейн Эсмаили заявил, что граждане, пострадавшие в результате преступных действий Соединенных Штатов, могут подать иск в суды Исламской Республики Иран, и этот вопрос будет рассмотрен.

«Преступление заложен в характере американских государственных деятелей в разные периоды и совершили они множество преступлений в разных странах, особенно на Ближнем Востоке и в исламских странах, включая Иран, на протяжении всей истории», - рассказал он.

«Несколько семей жертв теракта в Чабахаре подало иск против правительства США. Дело было рассмотрено в суде, и правительство США было приговорено к выплате 1 миллиарда долларов в качестве компенсации за ущерб пострадавшим семьям», - пояснил он.

«В другом деле 14 жертв преступных действий США в Тегеране потребовали от правительства США возмещения ущерба на сумму 26 000 млрд туманов», - добавил он.

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