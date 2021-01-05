В Иране призвали граждан, пострадавших от действий США, подать иск в суды

«Преступление заложен в характере американских государственных деятелей в разные периоды и совершили они множество преступлений в разных странах, особенно на Ближнем Востоке и в исламских странах, включая Иран, на протяжении всей истории», - рассказал он.

«Несколько семей жертв теракта в Чабахаре подало иск против правительства США. Дело было рассмотрено в суде, и правительство США было приговорено к выплате 1 миллиарда долларов в качестве компенсации за ущерб пострадавшим семьям», - пояснил он.

«В другом деле 14 жертв преступных действий США в Тегеране потребовали от правительства США возмещения ущерба на сумму 26 000 млрд туманов», - добавил он.