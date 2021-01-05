Рухани: инвесторы в стране не должны чувствовать себя в опасности

«Устранение стимулов для капитала покидать страну и поощрение привлечения капитала из-за границы - это два основных шага в устойчивом развитии и укреплении экономики страны», - сказал Рухани.

Президент сказал, что «цель врага - ввести санкции, предотвратить инвестиции в развитие инфраструктуры и прогресс страны».

«Правительство всегда стремилось привлечь капитал, отменив «громоздкие» законы и постановления и реформировав вредную бюрократию, тем самым нейтрализуя санкции и достигая цели по увеличению производства и повышению показателей устойчивости экономики», - отметил он.

«Правительство оказало особую поддержку отечественным и иностранным инвесторам в сфере производительной экономики и создало стимулы для инвесторов и обеспечило безопасность и прибыльность их капитала», - заключил Рухани.