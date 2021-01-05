5 янв. 2021 г., 17:25
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News Code: 84175117
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Южная Корея взяла в заложники иранские активы на $7 млрд: дипломат

Южная Корея взяла в заложники иранские активы на $7 млрд: дипломат

Тегеран, 5 января, ИРНА - Официальный представитель иранского правительства Али Раби в ответ на вопрос о захвате корейского корабля в Персидском заливе сказал, что на самом деле корейское правительство заморозило более $7 млрд средств Ирана.

«Даже по поводу товаров, которые, как утверждается, не попали под санкции, они отказались экспортировать под ложным предлогом в сложных обстоятельствах, когда даже импорт миллионов тонн продуктов и лекарств был очень важен для нашего народа», - сказал он.

«Мы не были заложниками, если кто и был заложником, так это правительство Кореи, и историческая память нашего народа этого не забудет», - отметил он.

«По поводу этого корабля, то, что объявили военные и судебные власти, соответствует законам и что он был арестован из-за загрязнения нефтью Персидского залива. Об этом уже было предупреждено», - рассказал он.

По его словам, «конечно, это технический запрос, то есть он был сделан техническим учреждением, и это встречается во всем мире».

Представитель правительства также по поводу озабоченности ЕС вокруг обогащения урана до 20 процентов в Иране заявил, что «вместо того, чтобы делать заявление и выражать озабоченность по поводу использования Ираном своих прав, ЕС должен подумать о своих оставшихся обязательствах».

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