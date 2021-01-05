Иран производит от 8 до 9 кг 20% урана в месяц

«В Организации ведется обширная деятельность, в том числе строительство двух атомных электростанций в Бушере. Это 2 крупнейших промышленных проекта в стране стоимостью около 10 миллиардов долларов», - отметил Салехи.

Ссылаясь на радиофармацевтический центр в стране, Салехи сказал: «Этот радиофармацевтический центр будет крупнейшим радиофармацевтическим центром в Западной Азии площадью 37000 м, и для него было закуплено и установлено оборудование на 60 миллионов евро. Установив это оборудование, мы станем крупнейшим производителем радиофармпрепаратов на обширной территории Азии».

«В настоящее время мы экспортируем радиофармпрепараты в 10-11 стран с ограниченными ресурсами, и есть возможность экспортировать радиофармпрепараты в Европу, поскольку радиофармпрепараты будут производиться в соответствии со стандартами», - добавил он.

«В реакторе использовался уран на уровне 20%, и у нас есть топливо, необходимое для реактора на 5 лет хранения, а те 20 процентов, которые мы производим сейчас, будут храниться. Поэтому деятельность организации не остановилась и не замедлилась», - заключил он.