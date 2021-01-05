Дело об убийстве генерала Сулеймани готово к представлению на международных организациях: минразведки

«Мы надеемся, что голос притеснения этого мученика будет услышан миром на юридических организациях», - сказал он.

«Все документы государственного терроризма и нарушения национального суверенитета другой страны находятся в этом государственном убийстве, и в этом отношении было проделано более тысячи страниц юридической работы», - отметил он.

Напомним, генерал Сулеймани был убит 3 января 2020 года в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде. Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.