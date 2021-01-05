Вернер Херцог заявил об интересе к иранскому кино

78 летний немецкий режиссер в своем послании по случаю 14-го международного документального кинофестиваля "Cinema Verite" в Иране написал: "Я люблю Иран, у которой есть 5000-летняя традиция поэзии и выдающиеся фильмы".

"Я думаю, что иранские фильмы открыли для нас нечто, что приносит нам просветление", заявил он, говоря о документальном кинофестивале "Cinema Verite".

14-й международный документальный кинофестиваль "Cinema Verite" прошел 15-22 декабря в формате онлайн.

Вернер Херцог Стипетич — немецкий кинорежиссёр, сценарист, актёр, который снял более сорока фильмов (по большей части документальных), поставил множество опер, опубликовал десятки книг. Некоторые кинокритики условно относят его к направлению нового немецкого кино.

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