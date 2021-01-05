Ирландский сенатор призвал привлечь к ответственности виновных в убийстве генерала Сулеймани

"Убийство – это убийство, и не можно оправдать этот вопрос", заявил он в интервью ИРНА, отметив: "Когда конкретное правительство обвиняется в военном преступлении или нарушении права человека, международный суд должен принимать решение об этом".

Он назвал правительственный терроризм неоправдываемым убийством. "Тот, кто обвиняется в этом преступлении, должен привлечь к ответственности и 12 судей должны рассматривать доказательства", пояснил ирландский дипломат.

Напомним, генерал Сулеймани был убит 3 января в результате операции ВС США близ аэропорта в Багдаде. Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

Президент США Дональда Трамп позже заявил, что он приказал убийство генерала Сулеймани.

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