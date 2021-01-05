Москва: нет причин преувеличивать 20-процентное обогащение урана Ираном

«Мы не заинтересованы в сокращении обязательств Ирана по ядерной сделке, но нет причин преувеличивать этот вопрос (начать обогащение урана до 20%)», - написал он в Twitter.

Он отметил, что ядерная программа Ирана по-прежнему прозрачна и поддается проверке.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене добавил: «Мы должны сосредоточиться на возобновлении полного и всеобъемлющего выполнения ядерной сделки».

"Иран объявил, что возобновил обогащение урана до уровня 20%, это не новый вопрос, при возможной нормализации условий Боржама это действие обратимо"' - добавил он.

Исламская Республика Иран заявила, что у нее больше не будет никаких операционных ограничений (включая мощности по обогащению, процент обогащения, обогащенные материалы и НИОКР), и что отныне ядерная программа Ирана будет основываться исключительно на его технических потребностях и сотрудничестве. Это продолжается, как обычно, с Международным агентством по атомной энергии.