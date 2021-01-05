У Ирана есть возможность обогащать уран выше 20%: Аракчи

Он в эфире государственного телевидения Ирана в понедельник вечером заявил, что Исламская Республика сократила свои обязательства согласно ядерной сделке, и это не означает смерть Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе.

"Выход США из ядерного соглашения и восстановление санкций в адрес Ирана привели к обнулению наших интересов, и мы сократили свои обязательства в 5 шагов. Мы во втором этапе уже заявили, что нас не устраивает обогащение в 3,67%, и будем увеличивать уровень обогащения", добавил он.

Аракчи отметил, что 20-процентный уран применяется в качестве топлива для исследовательского реактора в Тегеране, и Иран обогащает уран до 20% согласно принятому парламентом закону.

По его словам, европейские страны не смогли гарантировать интересы Ирана от СВПД, и они показали бездействие в выполнении своих обязательств.

Замминистра иностранных дел назвал необоснованными обвинения сионистского режима о военном характере ядерных деятельностей Ирана.

"Иран принял решение о жизни и экономике без СВПД, и не примет никаких условий для возвращения к ядерному соглашению. Мы не будем вписать в договор дополнительные условия, и нет повода для переговоров, в частности в ракетной области", заключил иранский дипломат.

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