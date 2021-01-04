Зариф: Иран возобновил обогащение урана до уровня 20%

"Мы возобновили обогащение урана до 20%, как это предписано нашим парламентом. МАГАТЭ было должным образом уведомлено", написал Зариф в своем Twitter.

"Наши меры по исправлению положения полностью соответствуют параграфу 36 СВПД после многих лет несоблюдения некоторыми другими участниками соглашения".

Он добавил, что меры Тегерана полностью обратимы при полном соблюдении условия соглашения всеми участниками СВПД.

Ранее в понедельник официальный представитель правительства Ирана Али Рабии сообщил, что в понедельник на ядерном объекте Фордо начался процесс подачи газа UF6 (гексафторида урана), отметив, что первый продукт будет получен через несколько часов.

В субботу глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи сообщил, что Иран направил письмо Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) о намерении начать обогащение урана до 20%, отметив, что для этого ОАЭИ ждет распоряжения президента Рухани.