Постпред РФ в Вене назвал решение Тегерана по обогащению урана предсказуемым

"Иран объявил о возобновлении обогащения урана до 20%. Это не сенсация. Такой шаг был предсказуем в свете недавно принятого иранским парламентом закона. Главное - он остается обратимым в рамках возможной нормализации обстановки вокруг СВПД", - отмечается в сообщении.

После выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в 2018 году Иран в 2019 году приступил к поэтапной приостановке выполнения своих обязательств, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности, а в начале января 2020 года заявил о завершении этого процесса. 1 января генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси уведомил Совет управляющих агентства и Совет Безопасности ООН о намерении Ирана начать обогащение урана до 20%. 4 января официальный представитель иранского правительства Али Рабии заявил, что Тегеран запустил на объекте в Фордо процесс обогащения урана до уровня 20%.