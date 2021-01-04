Иран превратился в сверхдержаву по производству дронов, несмотря на санкции

Ранее в пресс-службе армии Исламской республики сообщили, что первые крупные совместные учения армии Ирана с задействованием сотен беспилотников сухопутных сил, сил противовоздушной обороны, военно-воздушных и морских сил армии начнутся завтра и продлятся два дня.

Учения начнутся во вторник в провинции Семнан в восточной части страны, на различных заставах на границе Ирана.

В ходе учений будут использованы дроны иранского производства, собранные для осуществления боевых задач, разведки, а также дроны-камикадзе.

Дадарс отметил, что главный посыл этих учений — обеспечение мира и безопасности в регионе без необходимости присутствия и вмешательства иностранных сил.