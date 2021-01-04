4 янв. 2021 г., 19:47
Journalist ID: 2177
News Code: 84173876
0 Persons

Иран превратился в сверхдержаву по производству дронов, несмотря на санкции

Иран превратился в сверхдержаву по производству дронов, несмотря на санкции

Тегеран, 4 января. ИРНА — Несмотря на жестокие односторонние санкции, Иран добился значительного прогресса в разработке и производстве различной оборонной техники, особенно в области производства беспилотных летательных аппаратов, заявил заместитель главнокомандующего армией Ирана бригадный генерал Мохаммад Хоссейн Дадрас.

Ранее в пресс-службе армии Исламской республики сообщили, что первые крупные совместные учения армии Ирана с задействованием сотен беспилотников сухопутных сил, сил противовоздушной обороны, военно-воздушных и морских сил армии начнутся завтра и продлятся два дня.

Учения начнутся во вторник в провинции Семнан в восточной части страны, на различных заставах на границе Ирана.

В ходе учений будут использованы дроны иранского производства, собранные для осуществления боевых задач, разведки, а также дроны-камикадзе.

Дадарс отметил, что главный посыл этих учений — обеспечение мира и безопасности в регионе без необходимости присутствия и вмешательства иностранных сил.

Your Comment

You are replying to: .
1 + 2 =