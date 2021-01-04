Иран задержал южнокорейское судно из-за загрязнений нефтью

"По предварительным сообщениям местных властей южнокорейское судно было задержано из-за технических неисправностей", сказал Хатибзаде журналистам.

"Исламская Республика Иран, как и другие страны, с чувствительностью относится к подобным нарушениям, особенно к загрязнению морской среды, поэтому она занимается этим в рамках закона", добавил он.

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции задержали судно в водах Персидского залива, относящееся к Южной Корее, из-за загрязнений нефтью. Судно направлялось из порта Эль-Джубайль в Саудовской Аравии в Южную Корею.