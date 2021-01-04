4 янв. 2021 г., 17:36
Journalist ID: 2177
News Code: 84173729
0 Persons

На ядерном объекте Фордо начался процесс подачи газа UF6

На ядерном объекте Фордо начался процесс подачи газа UF6

Тегеран, 4 января. ИРНА — Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии сообщил, что в понедельник на ядерном объекте Фордо начался процесс подачи газа UF6 (гексафторида урана), отметив, что первый продукт будет получен через несколько часов.

"Президент Ирана Хасана Рухани несколько дней назад издал указ о применении закона о стратегических действиях по отмене санкций. Несколькими часами ранее начался процесс подачи газа UF6 (гексафторида урана). Первый продукт будет получен через несколько часов",  сказал Рабии.

Ранее глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи сообщил, что Иран направил письмо Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) о намерении начать обогащение урана до 20%, отметив, что для этого ОАЭИ ждет распоряжения президента Рухани.

"Это должно быть сделано под наблюдением МАГАТЭ. Мы готовы к этому и начнем производство (урана, обогащенного на 20%) настолько скоро, насколько это возможно", добавил Салехи.

Your Comment

You are replying to: .
3 + 10 =