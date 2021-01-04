На ядерном объекте Фордо начался процесс подачи газа UF6

"Президент Ирана Хасана Рухани несколько дней назад издал указ о применении закона о стратегических действиях по отмене санкций. Несколькими часами ранее начался процесс подачи газа UF6 (гексафторида урана). Первый продукт будет получен через несколько часов", сказал Рабии.

Ранее глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи сообщил, что Иран направил письмо Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) о намерении начать обогащение урана до 20%, отметив, что для этого ОАЭИ ждет распоряжения президента Рухани.

"Это должно быть сделано под наблюдением МАГАТЭ. Мы готовы к этому и начнем производство (урана, обогащенного на 20%) настолько скоро, насколько это возможно", добавил Салехи.